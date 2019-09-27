20190423中天新聞 首公開露面！ 范冰冰亮麗現身 似宣告復出

大陸38歲女星范冰冰出道20多年，紅極一時，然而她卻在事業最顛峰之際，捲入陰陽合同逃稅風波，不僅消失長達123天，演藝事業全面中斷，還得繳交44億台幣天價罰款。然而陸網今（27日）就瘋傳范冰冰全面復出的消息，因為知名品牌LV就同步在社群網站官方帳號宣布她成為代言人。

范冰冰雖因為逃稅風波，已一段時間沒有推出新作品，然而LV今日卻突然宣布她為新任代言人，引爆陸網熱烈討論，「國際品牌，人家不能國內演戲，照樣有實力代言啊」、「不可否認別人代言的真不如她」、「中國人忘性大，幾個月什麼都忘得一乾二淨了」。

只是稍早LV又悄悄刪除了與范冰冰的相關PO文，讓網友忍不住懷疑范冰冰是否再一次地復出失敗了，「這是短暫複出一下嗎」、「真的是很尷尬呀」、「偷稅漏稅這行為恐怕不太好吧，復出多半是不大可能」、「這回事情搞得有點大，LV也太狠了吧」。

(中時電子報)