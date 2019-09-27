蔡英文總統將36年前的論文授權給國家圖書館上線，在27日早上10點全面開放給民眾自由觀看。網路節目主持人彭文正質疑，蔡英文傳上國圖這份論文是第4個版本，因為原先第一頁6處立可白手寫的痕跡不見了，變成打字。

彭文正在《政經關不了》質疑說，蔡英文今天公布的論文電子檔，是她的「倫敦求學筆記」。並懷疑至少有4個版本所謂蔡所認知的博士論文：第一本論文應是總統府所說從台灣一頁一頁傳真過去倫敦政經學院（LSE）的論文。而第2本才是6月28日在LSE圖書館內，也就是旅美學者林環牆、牛津大學博士徐永泰去聞香的那一本，也是聞香團想看的那本。第3份則是總統府記者會所拿出的那一本。第4份是今天早上10點上傳國圖的論文電子檔。

他懷疑，上國圖這一份論文是第4個版本，因為第一頁6處立可白手寫的痕跡不見了，變成打字，顯然打字是在手寫之後，若在手寫之前，就不可能跟手寫一樣，若手寫跟蓋掉的一樣，她幹嘛塗掉？也就是說，她塗掉後再用手寫。

彭文正指出，國圖這份電子檔，就是她改掉手寫，重新打字上去，但若打字上去，怎會完全沒看到立可白的痕跡？有人會說這是重新印過，所以不會留下痕跡，看來也對，但現在要找到打字機並不是那麼容易，何況打字時要左右對齊、並算好字距，更不容易。所以大家可扮柯南算算所有的字間字距和其他是不是平均的？

彭文正還提出一個疑點，總統府開箱所秀出的論文第一頁有幾處立可白，既沒有泛黃、也沒有龜裂，還油亮亮的，因此他質疑這一份跟國圖的那一份不一樣。蔡英文還說，論文哪有一頁一頁，是一本。因此彭文正懷疑蔡的身上還有一本原稿，為何要故作神秘，把那份拿出來不就結了，幹嘛要拿出一頁一頁的？

(中時電子報)