溫昇豪扮什麼像什麼，手持萬寶龍（Montblanc）大文豪系列魯德亞德吉卜林限量筆，更添藝文品味。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Brunello Cucinelli ）

萬寶龍風尚系列2.0中型公文包，3萬4300元。（Montblanc提供）

萬寶龍風尚系列2.0小型後背包，3萬700元。（Montblanc提供）

萬寶龍大文豪系列魯德亞德吉卜林鋼筆限量版1895，13萬5000元。（Montblanc提供）

溫昇豪今年以《雙城故事》、《我們與惡的距離》入圍今年金鐘獎最佳男主角和最佳男配角，5年沒在台灣演戲，一回來投身台灣戲劇就拿下雙入圍，不論是在劇中擔綱領銜男主角，或是陪襯支援的男配角，都能恰如其分地扮演劇中的角色，儘管金鐘獎下周才要頒獎，但其實溫昇豪的演技早已受到肯定。

溫昇豪說，一齣好戲不能只靠一兩人撐場，而是眾人攜手努力下的成果，《雙城故事》、《我們與惡的距離》就是典型的群戲，他在前者擔綱男主角時，必須負起領銜的責任，讓每個角色都能有所發揮，劇情發展更加流暢，在後者擔任男配角時，則知所進退、不搶主角的風采，如此才能讓戲更好。

這回兩齣好戲入圍金鐘獎，競爭者都是實力堅強的好朋友，且不乏擁有數十年演藝經歷的資深演員，不管是誰拿獎，他都開心。說完他笑說：「幸好現在不流行小白甜，要不然我們都很難入圍，更別提拿獎了！」

自從金鐘公布入圍名單後，溫昇豪的戲約不斷湧進，其中不乏來自海外的戲約，讓他陷入掙扎，因為今年寶貝女兒上小一，這幾天他一早就起床陪女兒吃早餐、親自送女兒上學，若是為了怕戲必須兩岸三地到處飛，接下來恐怕會更加忙碌，就無法好好陪伴女兒了。

溫昇豪接受本報邀請進棚拍攝萬寶龍（Montblanc)時尚單元，以高質感的Brunello Cucinelli男裝搭配企業家愛牌萬寶龍的筆具、皮件和行李箱，展現男人事業有成的成熟魅力，尤其是身穿筆挺西裝手拎行李箱的造型，渾身上下散發男神的氣勢和自信神采。

(中時 )