27日為巨人隊的傳奇球星阿部慎之助引退戰，陽岱鋼在比賽後半段獲得代打機會，他一上場就被觀察力細微的球迷發現他超暖的致敬舉動，不僅將出場曲換成阿部慎之助的專屬曲目，還拿著印有「慎之助」的球棒上場打擊，雖最後擊成滾地球出局，不過陽岱鋼的暖舉仍讓日本球迷直呼好感動

阿部慎之助在本場比賽敲出生涯第406號全壘打，隨後於第8局在滿場球迷的歡呼聲下退場。而陽岱鋼於8局下半獲得代打機會，一登場就讓現場球迷好驚訝，因為他選擇用阿部慎之助的出場曲「September」向這位球星致敬，手上拿還著阿部球棒，上面印有「慎之助」，而下一棒亀井善行也和陽岱鋼一樣，選擇阿部的出場樂登場。

雖然最後陽岱鋼敲成投手方向滾地球出局，不過巨人官方推特這則場邊故事給球迷，讓日本球迷好感動，也引起不少討論，「陽岱鋼讓我想替他一生應援！」、「陽岱鋼的舉動讓我好想哭」、「當出場樂一放出來真讓人感動啊！」、「謝謝陽岱鋼！」。

(中時電子報)