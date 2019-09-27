高市勞工局長王秋冬不滿前局長鄭素玲胡亂指控。（翻攝鄭素玲臉書／柯宗緯高雄傳真）

高市長韓國瑜到高市勞工局長王秋冬臉書打氣。（翻攝王秋冬臉書／柯宗緯高雄傳真）

高市議會昨天開議，勞工局長王秋冬在臉書PO文大吐苦水說，韓市長在議事廳被黑已不稀奇，最「黑人問號」的是，他坐在備詢座椅一整天，從頭到尾沒有直接受到議員點名、或市長指名質詢回應，結果綠營前朝勞工局長，竟在其臉書說他閃避質詢，簡直莫名其妙。事後韓國瑜也透過臉書留言加油力挺部屬。

王秋冬臉書上，雖然並未指名道姓，這名「前局長」的姓名，不過據悉，他所言的就是花媽時代的勞工局長鄭素玲。鄭在臉書上寫到，議員質詢是責任，官員備詢是義務，不應該限制也不應改閃躲，被問滿、問飽剛好而已！

鄭素玲貼文表示，議員充分表達轉達人民心聲，官員了解政策是否真的貼近人民生活，這是代議政治的最高精神。難過聽高雄工會幹部說，現在局長不懂勞動法只好閃避質詢啦！

對此，王秋冬十分不滿說，「請問如果我真的不懂勞動法，我何必一再提出就服法規定引人入罪呢？」、「前局長，妳的說法一點格調跟風度都看不到！好歹你也是前任局長， 用這種方式論述這件事情，只會讓人搖頭失格。」

王秋冬在貼文最後也提及，Ps： 不在其位不謀其政的必修課研讀中、＃國家機器 真的動得比地震還厲害！、＃韓國瑜 你越黑我越挺、＃民進黨 不抹黑就不會選？

前、現任高市勞局長互槓，韓國瑜也送暖，今天下午在王秋冬臉書留言「辛苦了！高雄勞工要請您多照顧！」民眾也湧入留言打氣，「 高雄市政府團隊加油，你們的付出加上韓市長的努力，大家是有看到的 ～～～」、「民進黨的前朝官員都很沒品，戀棧權位下台了依依不捨」。

(中時 )