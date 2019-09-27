禿子相見份外眼紅嗎？高雄市長韓國瑜自上任以來，行政院長蘇貞昌即不停「蹭韓」，只要高雄市或韓本人有任何風吹草動，蘇貞昌打韓絕不手軟。雲林最強菜農林佳新大嗆蘇貞昌，拜廟卻「輕諾寡信」，他並吐糟蘇不要整天看到韓國瑜就戰鬥力一百。
林佳新今在臉書上發文並po圖，照片是在台北大龍峒保安宮拍攝，而這裡也是蘇貞昌多年前在神明面前起誓「不會選第三次」的地方。
蘇貞昌因為「大港開唱」停辦事件，反譏韓國瑜粗俗，向來挺韓不遺餘力的林佳新也有話要說。
蘇貞昌說韓國瑜是粗俗的人，沒資格評論別人，還說韓國瑜粗俗不粗俗可受公評，對此林佳新沒有意見，但他批蘇「輕諾寡信」，若按照蘇的邏輯…，他可是竊佔院長之位，也沒資格到處許諾政見。
文章來源：林佳新臉書
雖然有人會說，政治人物拜廟講過就算了，但林佳新不以為然，「那跟小偷偷金牌，有拜過神明就認為沒事有什麼兩樣？！」最後他嗆蘇貞昌，不要整天看到韓國瑜就戰鬥力一百，答應「大道公」的事也要執行。
(中時電子報)
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