為拍攝《鑑識英雄2》筋膜炎舊疾復發，幾近半殘停工近3年的蔡淑臻，得知以《鑑》入圍金鐘視后時，不禁百感交集，「我真的沒有怨，因為我真心愛演戲，這一點小小犧牲，總算值得了！」
蔡淑臻對戲劇的熱愛，其實不僅於此，曾是優雅走遍各大名牌服裝秀、佩戴上億珠寶貴氣逼人的一線名模，如今為戲化身拳來腳往的女打仔，還在幾場色誘歹徒、說夢話的喜劇橋段中，放下美女身段扮女丑，這才了解「千旦易得，一丑難求」這句話的意思，喜劇的確是最高難度的演技。
「我發現我還滿有喜感的！」蔡淑臻笑說，本來還有點害羞，但後來放開了，就樂在其中，和大夥兒玩了起來，結果這幾場喜劇橋段的效果非常好，也獲得不少親友的反餽和鼓勵，讓她不排斥未來也可接拍喜劇，讓自己的演技更上一層樓。
除了入圍金鐘，蔡淑臻在歷經艱辛的復健過程後，健康已恢復到幾近九成，已經可以接新戲，是讓她最開心的事。說完她忍不住開喊：「我已準備好了，快來找我演戲吧！」
蔡淑臻最近為了入圍金鐘獎走紅毯，除了忙著訂製禮服，且已開始走訪各家的珠寶，這回受邀拍攝CHAUMET珠寶時尚專題，驚呼CHAUMET正是她的愛牌之一，為此她還發揮演技賦予珠寶不同表情，一是以霸氣女主管的造型詮釋「Bee My Love」系列珠寶，英姿颯爽又難掩冶豔性感，一是以清純造型詮釋「Liens Evidence」系列珠寶，天真無邪又帶有幾分促狹調皮，演技爆棚，讓人刮目相看。
(中時 )
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