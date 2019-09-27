蔡淑臻棚拍CHAUMET珠寶專題演技大爆棚，以精湛演技詮釋 CHAUMET珠寶的萬種風情。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／LOEWE)
蔡淑臻棚拍CHAUMET珠寶專題演技大爆棚，以精湛演技詮釋 CHAUMET珠寶的萬種風情。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／LOEWE)
CHAUMET「Bee My Love」系列18K玫瑰金戒指，2萬7000元。（CHAUMET提供）
CHAUMET「Bee My Love」系列18K玫瑰金戒指，2萬7000元。（CHAUMET提供）
CHAUMET「Bee My Love」18K玫瑰金戒指， 6萬6000元。（CHAUMET提供）
CHAUMET「Bee My Love」18K玫瑰金戒指， 6萬6000元。（CHAUMET提供）
CHAUMET「Bee My Love」18K玫瑰金鑲鑽手鐲， 32萬3000元。（CHAUMET提供）
CHAUMET「Bee My Love」18K玫瑰金鑲鑽手鐲， 32萬3000元。（CHAUMET提供）
CHAUMET「Liens Evidence」系列18K玫瑰金戒指，6萬1200元。（CHAUMET提供）
CHAUMET「Liens Evidence」系列18K玫瑰金戒指，6萬1200元。（CHAUMET提供）

為拍攝《鑑識英雄2》筋膜炎舊疾復發，幾近半殘停工近3年的蔡淑臻，得知以《鑑》入圍金鐘視后時，不禁百感交集，「我真的沒有怨，因為我真心愛演戲，這一點小小犧牲，總算值得了！」

蔡淑臻對戲劇的熱愛，其實不僅於此，曾是優雅走遍各大名牌服裝秀、佩戴上億珠寶貴氣逼人的一線名模，如今為戲化身拳來腳往的女打仔，還在幾場色誘歹徒、說夢話的喜劇橋段中，放下美女身段扮女丑，這才了解「千旦易得，一丑難求」這句話的意思，喜劇的確是最高難度的演技。

「我發現我還滿有喜感的！」蔡淑臻笑說，本來還有點害羞，但後來放開了，就樂在其中，和大夥兒玩了起來，結果這幾場喜劇橋段的效果非常好，也獲得不少親友的反餽和鼓勵，讓她不排斥未來也可接拍喜劇，讓自己的演技更上一層樓。

除了入圍金鐘，蔡淑臻在歷經艱辛的復健過程後，健康已恢復到幾近九成，已經可以接新戲，是讓她最開心的事。說完她忍不住開喊：「我已準備好了，快來找我演戲吧！」

蔡淑臻最近為了入圍金鐘獎走紅毯，除了忙著訂製禮服，且已開始走訪各家的珠寶，這回受邀拍攝CHAUMET珠寶時尚專題，驚呼CHAUMET正是她的愛牌之一，為此她還發揮演技賦予珠寶不同表情，一是以霸氣女主管的造型詮釋「Bee My Love」系列珠寶，英姿颯爽又難掩冶豔性感，一是以清純造型詮釋「Liens Evidence」系列珠寶，天真無邪又帶有幾分促狹調皮，演技爆棚，讓人刮目相看。

(中時 )

#蔡淑臻 #金鐘獎 # 鑑識英雄2