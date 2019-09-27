今年邁入第15周年萬華艋舺文化節，由台北市政府民政局、萬華區公所所舉辦2019萬華「艋舺文化節」金曲傳唱老歌演唱會，晚會活動由資深演員張琴所主持，現場特別邀請40至60年代包括紀露霞、侯麗芳、于櫻櫻、文香及方怡萍等唱將級歌手，重現當年露天歌場納涼聽歌風情，晚會時雖下起雨，但現場仍超過千位民眾熱情參予，唱將級歌后們後台更是大玩自拍。

萬華艋舺文化節活今(27日)晚舉行，超過千位民眾熱情參予。（照片/游定剛 拍攝）

演唱會後台，資深藝人侯麗芳興奮告訴記者「剛到現場彩排時，萬華區公所主任秘書的先生，特地從日本跨海打電話來，要她一定要拿來給我簽名，我一看到先是吃驚，原以為是要給我的，但主秘說她家僅存這一張」，侯更表示「看到這樣熱情粉絲拿來簽名非常感動和開心，但因為搬家多次，唱片都不知道放去哪了，實在很可惜」。而活動現場也有紀露霞、于櫻櫻等歌迷拿著唱片來簽名。

區公所主任秘書特地拿「台灣媽祖」侯麗芳所出的黑膠唱片封套給她簽名，令她非常感動。（照片/游定剛 拍攝）

後台影星開心自拍合影留念。（照片/游定剛 拍攝）

對著鏡頭開心比個「耶」！ 上台開唱前，歌手方怡萍更是興奮拿起手機邀請前輩們，開心聚集大搞自拍留念，眾群星們更是不忘透過《中時電子報》與讀者們熱情打招呼。

資深演員張琴擔任活動主持人。（照片/游定剛 拍攝）

(中時電子報)