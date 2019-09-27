安妮、熊熊、楊晨熙等多位女明星27日現身BLUSH! bikini「PINK PARTY」活動，大秀性感好身材。安妮一身粉色西裝，內搭黑色比基尼相當特別，走鋼鐵玫瑰路線，她笑說：「我今天要做最辣的女生，怕其他藝人不敢穿很辣，所以我想做最辣的女生。」

安妮表示很多女生穿比基尼都會害羞，覺得自己可能胸部太小、小腹微凸，但她覺得女生應該好好愛自己，她透露會請另一半幫忙擦乳液保養美胸，可惜目前沒有另一半。熊熊身為活動創辦人，現場火辣換裝，先是演繹黑色比基尼外罩碎花薄紗的浪漫款式，後因為薄紗不斷掉落，乾脆走帥氣的牛仔路線，剛從拍戲現場趕來的她聲音沙啞，「因為接演需要大吼大叫的角色，所以沒什麼聲音。」

熊熊以黑色比基尼外罩薄紗，既甜美又性感。（盧禕祺攝）

熊熊坦言喉嚨有狀況，17歲就開過刀，因為工作的關係，最近又惡化，目前打算過年去開刀，「開刀之前先盡情使用，醫生說會休息2個禮拜，開刀之前還特別去問算命師，到時候找什麼姓的醫生，幾月幾日開，我本身有點迷信。」她希望開完刀能復原，聲音有如林志玲。

楊晨熙走螢光路線。（盧禕祺攝）

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