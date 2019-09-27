台視、三立週日偶像劇《網紅的瘋狂世界》項婕如（飾演林安安）首次擔任女主角，被稱為「史上台詞最少的女主角」，項婕如表示這個封號很幽默，前期的安安確實話比較少一點，但請大家持續收看，安安已經開始有一些心理狀態的轉變，之後更會讓大家看到一位蛻變的林安安，更笑說期待之後變成「話癆」的安安，看元樂（吳思賢飾）會是什麼反應。

有場戲是安安在大家面前開口清唱「鯊魚歌」，項婕如說私下的她從來沒有在這麼多人面前唱過歌，是需要相當大的勇氣，平常跟朋友約去KTV，她也是當大家的分母去分攤費用的，自己都是在旁默默的吃東西，很少開口單獨唱歌，因此拿到劇本當下發現要清唱讓她很ㄘㄨㄚˋ，沒想到項婕如十分敬業，導演一喊開拍的瞬間即安安上身，立刻融入角色，雖然當下很緊張，但看向台下的其他演員鼓舞的眼神，內心就有十足的安全感與信任感，相信自己可以完成這件事，也因此順利完成這場戲。

項婕如出道至今，仍在邊前進邊摸索中，對她來說，事情永遠沒有準備好的那一刻，但她都能正面看待一切，覺得不論遇到好的事情、壞的事情，都是成長灌溉的養份。回憶起剛出道有次去東京旅遊，在大馬路上有個人朝著項婕如的方向走來，用中文問她：「你是項婕如嗎?」項婕如沒想到在國外會有人認出她，下意識很緊張的跟對方說：「你認錯了。」對方表示有看項婕如的電影，讓她又驚又喜，於是又尷尬的承認自己就是本人，讓她當下覺得好糗，還被對方虧說如果要否認至少也用日文裝一下比較像。圖/三立

(中時 )