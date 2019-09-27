連千毅曾開直播賣賓士行李箱，強調6000元破盤價絕無僅有。（翻攝至連千毅直播頻道／袁庭堯高雄傳真）

【瑩真律師】連千毅是代銷商還是經銷商？真貨假貨怎麼分？

日前高市檢警偵辦「連千毅之亂」、大動作搜索他的直播倉庫，查扣為數不少的賓士行李箱，引發網路上論戰真偽。連千毅本人事後秀出授權書強調是水貨真品，但遭賓士原廠打臉，目前仍待警方進一步鑑定真偽。律師賴瑩真認為，辨別真偽其實很簡單，就看連千毅的供貨商「久瑞企業」是否拿得出德國戴姆勒集團的正式官方授權，答案就很清楚了。

連事後曾開直播、對檢警和質疑他的網友及媒體嗆聲，表示名牌本來就有公司貨、水貨之分。但連的說法卻遭台灣賓士打臉，強調連貼出的授權書並非出自官方，意指連賣的不是正品。

賴瑩真認為，網路、直播購物當道，消費者必須先弄懂「代理」與「經銷」的差異。代理商在法律上的用語為「代辦商」，民法第558條指出，代辦商是「受商號之委託，於一定處所或一定區域內，以該商號之名義，辦理其事務之全部或一部之人」。加上總字，就代表代理權具有排他性。「台灣賓士」身為總代理，受德國戴姆勒集團委託，是唯一能在台灣進行該品牌經營、銷售與服務的公司。

至於經銷商則是強調商品的銷售，指雙方當事人就商品在一定區域內的銷售約定的契約。台灣賓士旗下經銷商有中華、台隆、中彰賓士等公司，可銷售台灣賓士代理的賓士汽車。

賴瑩真強調，「水貨」在法律上稱為「真品平行輸入」，只要來源為國外原廠或是代理、經銷商，就是真品。

而連稱自己僅是「代銷商」，意指「販賣商品的人」，強調自己透過台南「久瑞企業」取得貨物，有防偽標籤，拍賣網站上要價三、四萬元，他只賣6000元。

賴瑩真認為，警方除了進一步勘驗證物，其實只要確認久瑞企業是否具有原廠正式官方授權，就能確定行李箱的真偽了。

(中時 )