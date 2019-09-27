中信兄弟與富邦悍將在例行賽尾聲戰況膠著，兩隊正面迎戰結果打得難分勝負，9局下半兄弟靠林智勝再見安打，以2比1帶走勝利，賽後全年勝率與悍將僅有2場勝差，同時點亮下半季封王魔術數字M3，最快在29日彭政閔引退賽時拋彩帶。

中信兄弟派出在二軍拿下勝投王的廖乙忠先發，僅被胡金龍及范國宸連續敲安失掉唯一1分。富邦悍將先發洋投包林傑主投7局僅失1分，前5局威風八面，僅被敲2支安打，不過6局下半在2人出局後，詹子賢敲出左外野方向陽春炮，將比數追平成1比1。

9局下半今日有陽春炮表現的詹子賢，擔任首名打者，面對林羿豪敲出左外野深遠二壘安打，今日3安猛打賞，隨後悍將選擇敬遠陳子豪想抓下一棒彭政閔，彭政閔敲出內野滾地球，悍將封殺跑向三壘的跑者後，發生要命傳球失誤，導致二、三壘有人，下一棒是今日前3打數都吞下三振的林智勝，敲出再見安打，助兄弟以2比1戰勝悍將，搶下關鍵勝利。

今日兩隊投手表現優異，包林傑主投7局僅被敲3支安打失1分，送出9次三振；廖乙忠則是6局被敲6支安打失1分，也讓悍將打者吞下8次三振，兄弟在陳柏豪中繼1局、鄭凱文後援2局都無失分的好投下，最終贏得比賽，鄭凱文以後援角色拿下本季第11勝。

賽後中信兄弟下半季穩居戰績龍頭，和悍將保持3場勝差，由於今日兄弟與Lamigo桃猿雙雙獲勝，全年勝率雖仍由悍將保有第一，不過桃猿在第二僅有0.5場勝差虎視眈眈，兄弟則將差距縮小至2場，同時點亮下半季封王魔術數字M3，目前戰況呈現白熱化。

而拿下單場MVP的正是敲出再見安打的林智勝，他賽後幽默表示，「我賽前對包林傑11支8，8是8次三振，打完這場14支10，不過關鍵安打一次就夠了。」最後還對彭政閔告白，因為擔心說到恰恰會哭，希望感性的話留到929引退戰後再哭，並說，「彭政閔和陳金鋒不一樣，陳金鋒是神，彭政閔是台灣土生土長最棒的選手。」

(中時電子報)