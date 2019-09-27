樂團滅火器26日在臉書發文指稱，接獲民眾不理性訊息，揚言要到「要到演唱會開槍！」樂團成員由律師陪同前往台北市報案，警方受理後轉由新北市永和警分局偵辦，警方今（27日）南下高雄市約談42歲曹姓男子到案說明，他坦承酒後亂留言，訊後被依違反恐嚇公眾罪函送法辦。

滅火器遭恐嚇演唱會「開槍」

樂團滅火器26日在臉書發文指稱，一名陳先生私下傳訊息「麻煩你們開唱不要太囂張了！太囂張我就X你媽、X你全家都X你，不要太囂張，演唱會還要辦你們就不要太囂張，不然我到演唱會開槍X你娘。」

樂團滅火器的聲明中提到，由於近期至12月底，有非常多公開行程與演出，因此對於使用槍械的威脅，不能和其他私訊謾罵的訊息一樣等閒視之。基於保護演唱會流程以及觀眾、團員的人身安全，滅火器26日正式由律師陪同至警察局報案，並將採取相關法律行動。

台北市警察局受理後，單一窗口轉給永和警分局偵辦。警方循線掌握曹嫌身分，今（27日）南下高雄市約談曹嫌到案說明，他坦承，因為自己喝醉酒，才會隨意留言。訊後被依違反恐嚇公眾罪函送法辦。

(中時 )