作家張大春在2014年因民進黨前主席林義雄禁食風波，與媒體人劉駿耀隔空互槓，張在臉書批評劉下流、可恥、腦子裝屎，張被高院依公然侮辱罪判他罰金3000元確定，他聲請交付法庭錄音光碟被駁回，認為相關規定違憲聲請釋憲，又遭大法官會議不受理。

張大春與律師李劍非認為高院裁定所適用的法院組織法規定「因主張或維護其法律上利益」部分及法庭錄音錄影及其利用保存辦法侵害受憲法保護的基本權利，聲請大法官會議解釋。

但大法官會議認為，張大春爭執法院的認事用法是否得當，客觀上難說已具體說明規定究竟有何違反法律明確性、比例原則之處，聲請不符合大法官審理案件法規定，決議不受理。

不過，大法官黃虹霞提出不同意見書後大法官詹森林加入，黃認為聲請人已敘明目的是聲請再審、非常上訴，符合主張或維護法律上利益的要件，且網路直播開庭實況已屬司法公開透明不可缺之一環，有閱卷權人有何需另說明及主張？

(中時 )