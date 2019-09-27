方泂鑌（阿鑌）近日忙宣傳新專輯《BINLUV》，今晚（27日）上好友「蜆仔」主持的直播節目《當我們喇在一起》，吸引廣大網友觀看，連女歌手高慧君也現身其中，看到前輩上線，阿鑌立刻現場清唱高慧君與張學友合唱的歌曲〈你最珍貴〉，感謝支持；有趣的是，節目中介紹起阿鑌新專輯《BINLUV》，蜆仔直呼專輯名稱涵意不錯：「有鑌就有愛。」阿鑌聽聞幽默回：「有鑌就有愛，怎麼聽起來像『愛玉冰』！」幽默逗笑網友。

《BINLUV》雙封面設計，以一張阿鑌站雪地裡及一張他坐在草地上的照片製作，因應阿鑌外冷內熱的個性，蜆仔感性表示，《當我們喇在一起》幾年前剛開播還沒什麼觀眾、沒什麼人支持，當時阿鑌就二話不說就受邀上節目，蜆仔說：「記得那時侯，我一通電話他立刻答應來上節目，第一次上節目他還不是來宣傳專輯的，然後去年發片也來上節目，這次再來真的很感動。」感謝阿鑌義氣相挺。

阿鑌在節目上一連詮釋〈把你還給你〉等多首新歌，唱完〈時光機器〉，蜆仔搞笑表示歌詞裡的「時光機器，怎麼聽起來像時光機『ㄐㄧ』」，雙關語笑翻網友們，蜆仔趕緊解釋：「我不是欺負阿鑌喔，這樣大家比較好記嘛，這首歌紅了要感謝我喔。」為了支持好友的新歌，蜆仔還要阿鑌多唱幾次該曲副歌，兩人惺惺相惜，氣氛歡樂。

阿鑌今晚上直播節目。（翻攝《當我們喇在一起》網頁）

阿鑌今晚上節目宣傳。（翻攝《當我們喇在一起》直播節目）

阿鑌今晚上節目宣傳。（翻攝《當我們喇在一起》直播節目）

阿鑌今晚上節目宣傳。（翻攝《當我們喇在一起》直播節目）



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