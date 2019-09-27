林依晨日前為時尚雜誌拍攝封面，穿梭在一層層的綠紗之中，有別於過去的清新可愛、古靈精怪、成熟知性，照片中隱隱約約展現神秘中帶點性感、叛逆樣貌。

人正在美國休假的林依晨，興奮說:「這段時間練了不少廚藝，拿的出手的菜變多了，紅燒牛肉、家常滷肉飯、煲湯都蠻有心得，很期待搬到新家大展廚藝！」分享到海邊淨灘的照片，提到整天下來撿到許多煙蒂、瓶蓋、高爾夫球、泳鏡、襪子、塑膠廢棄物等成果豐碩但又覺得心酸，希望身體力行，喚醒更多人的環保意識，從根本做起減少使用塑膠。

林依晨也透露近期正忙著搬家，大家都說在美國「沒有車就等於沒有腳」，這點也成為她搬家最大考量，她分享新家的地點生活機能很好，不管是要去運動、吃飯、上才藝課都是走路就方便到的距離，減少很多石油的消耗；附近還有自產自銷的農夫市集，採買食材時自備容器，既環保又充滿人情味！處處看得出對愛護環境的用心及重視。

(中時 )