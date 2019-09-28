雖然大陸電信巨擘華為在美貨供的臨時豁免即將於11月到期且不太可能延長，但華為創辦人任正非26日表示，華為已在生產不採用美國零組件的5G基地台，且計畫明年擴大生產，而華為戰略部總裁張文林也樂觀表示，不含美國零組件的基地台效能不差，且有「意想不到好結果」。

雖然美國一向指控華為涉嫌替北京從事間諜行為，其5G設備恐裝有後門，呼籲盟友勿用華為設備，並在5月首次將其列入出口管制清單，雖然川普政府同意發放臨時豁免令，讓仰賴華為的美國企業得到喘息。

不過據外媒報導，美國務院主管網路政策副助卿史崔爾（Rob Strayer）表示，所謂的臨時通用許可證「不會永久有效」 ，其初衷是為了「緩解一些短期壓力，防止市場立即受到擾亂」，暗示11月19日到期的豁免令，美方不太可能再延長。

據路透社報導，任正非在一場論壇中透露，華為從10月開始，每個月將生產5000台5G行動通訊基地台，且明年計畫生產大約150萬台。他表示，華為新的基地台已從8月和9月進行測試，而從10月起將開始規模化生產，每月生產5000台，今年預計生產60萬台，並預期明年將會增至150萬台。

華為戰略部總裁張文林也表示，不含美國零組件的基地台「沒有比較差」，且公華為已取得「意想不到好結果」，但他不願進一步披露細節。

此外，先前曾表示願意向美國等西方國家提供華為5G技術的任正非進一步說明表示，華為願意將包含晶片設計技術在內的5G行動技術授權給美國公司，且他不怕讓競爭者取得華為技術，而創造出競爭對手。

華為願意授權5G技術，是該公司為降低美國貿易禁令衝擊所採取的最新舉措。華為預估美方禁令，將讓華為手機業務今年減少約100億美元（約新台幣3100億元）營收。華為是全球第2大智慧型手機供應商。

(中時電子報)