飯後散步是個好習慣，但選擇地點錯誤可就不妙了！英國一項散步健康的研究顯示，無論健康與否，沿繁華路街散步的人，肺功能改善有限，甚至會出現動脈硬化狀況惡化的現象，反之，在公園綠地散步的人，肺功能和動脈硬化問題得以改善，效果持續到散步後26小時。

《倍可親》報導，英國帝國理工學院所做的這項研究，發表於國際醫學類權威雜誌英國《刺胳針》。研究人員找了119位60歲以上志願者，參與了一項散步健康的調查。結果發現，無論健康與否，沿牛津街（繁華的馬路邊）散步者肺功能改善微弱，動脈硬化狀況甚至惡化。牛津街是倫敦繁華的商業區，馬路上通常只有燒柴油的公交車和出租車通行。只有在公園散步的志願者肺功能改善、動脈血管軟化的作用才顯著，效果持續到散步後26小時。

街邊步走，甚至是集體健步走是不少中老年人的習慣，一方面大家都在一起，方便交流感，情，另一方面，確實可能沒有那麼大的公園方便行走。但其實，街邊走的壞處，很多時候是大於那一點點鍛煉帶來的好處的。

大陸許多中老年人習慣於街邊散步，有時甚至成群結伴而行，大冢一起交流情感。這或許是因為可散歩的地點受限而不得不然，卻因此埋下不安全的風險，街邊走的壞處，很多時候大於那一點點鍛煉帶來的好處。

北京大學公衛學院教授張金良分析，「在馬路邊，由於受機動車尾氣的影響，空氣中可吸入顆粒物、一氧化碳、氮氧化物等濃度都較高。長期吸入，可以影響人的呼吸系統、免疫系統和心血管系統。例如，呼吸道刺激、反覆發生的呼吸道感染，使很多慢性病加重。」

特別是冬天尤其別在路邊晨練。冬天本身空氣流通就差，加上取暖設備的開放，車輛尾氣、路邊店鋪的排放相對會比夏季更多，所以切記冬天不要在路邊散步。

因此，提醒全健走族們：在馬路上鍛煉幾乎無益於身體健康。如果人們不能找到一片綠地或公園鍛煉，那就在室內運動吧。

(中時電子報)