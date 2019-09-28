隨著伊戈達拉被勇士交易到灰熊，且跟灰熊提前達成分道揚鑣協議，但對勇士球星柯瑞來說，仍不習慣少了伊戈達拉的日子，「說真的，我到現在還沒感覺伊戈達拉離開勇士，真的還沒有這種感覺！」跟伊戈達拉攜手奪下3冠的柯瑞說。

「我們季前訓練營還沒開始，應該是下周二或下周三，到時候對我們來說，將是非常大的打擊，因為我們會想念他的存在，」柯瑞說，「我在這個夏天，大概跟伊戈達拉一起打了3次高爾夫球，無論如何勇士少了他，感覺都很奇怪。」

其實就算伊戈達拉離開了，仍跟不少勇士球員保持聯繫，等到伊戈達拉被灰熊正式買斷後，有無可能重回勇士打球呢？柯瑞的回答相當直接，「兄弟，世界上有著太多的如果，假如這種情況真的發生了，我當然會熱情歡迎他的回歸。」

不過柯瑞也逐漸習慣勇士的新團隊，上個月還跟史佩爾曼、普爾、帕沙爾等年輕勇士隊友進行深夜集訓，「這是一個全新的局面，我們的情況將跟過去不太一樣，也將出現一個不同的氛圍，所有的一切都讓人興奮，因為很多人可以發揮作用。」

(中時電子報)