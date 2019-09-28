于美人日前在「什麼道理？」節目上討論到老後照顧問題，擁有一對龍鳳胎子女的于美人有感而發地說：「我也提倡到機構照護。」

她甚至表示，自己人生最後10年時，也要去住安養機構。理由是「這一照顧就是10年、20年，我人生最後的10年，剛好是她人生最精華的10年，我從小栽培她長大，為了就是讓她展翅高飛、鴻圖大展，然後我最後的10年綁住她人生最精華的10年，我這一路的栽培是什麼意思呢？」

不想綁住孩子的于美人要選擇什麼樣的終老方式？以下是她的自述。

我35歲才生小孩，到了70歲，女兒才35歲，正是她人生最好、最精華時刻，如果將時間完全綑綁在我人生最後的10年，要她照顧我，我覺得真是沒有道理的事情。

「孝順」應要重新解釋

少子化時代 觀念要與時俱進

現在少子化，如果是獨生子女，假如有婚姻，一個人要照顧自己父母、對方父母4個老人⋯⋯，不是孩子不願意做，是根本不可能做到。除非，他是大企業家，有能力幫家中每位老人找一個看護。所以，是該改變觀念的時候了，不改變，難道要逼死小孩嗎？

所以，我年老時會選擇到養老院，我可以自由選擇要養老的地方，而不是被送去，這就跟換房子一樣的道理，我只是換一個地方住而已。

可能有人覺得讓父母去住安養院是「不孝」，但是，傳統孝順的定義應該要重新被解釋。過去，社會有大家族支撐，彼此可以互相照顧，但現在處於少子化時代，觀念也要與時俱進。

一直以來，我認為「久病床前無孝子」不應該是一個諷刺，而是一種體諒與了解，因為（父母）久病，真的很難要求（要有孝子出現）。我認為，所謂的孝順是父母年老時，他們和我們都能將日子過好。

只要在他們臨終前10年好好被照顧，那麼讓誰照顧有什麼關係呢？這是我要提倡的信念，一直講一直講，慢慢形成共識，就能破除背負不孝的壓力，也是放過自己的小孩。

過去10幾年，我接觸過如門諾醫院或其他老人團體，幫助他們募款，同時也從國外案例發現，在養老機構中也能提供被照顧得很好的服務，所以我對年老時到機構生活並不排斥。

我認為人老時，還是要維持一種人我互動往來的關係，跟同年齡層的人聊天，推薦我們同時代的歌曲等等交際，而不是讓外傭推著輪椅帶我到公園。

50歲就要考慮老年

不放手才自私 把承擔留給自己

人在50歲左右就要開始考慮面對老這件事。我40多歲準備換房子時就想到有可能在這裡度過老年，也意識到小孩長大，代表未來有天他們會出去，我要自己過生活，所以要開始準備了。

所以我不會買有階梯的樓中樓，裝潢時，從門口到浴室，輪椅都能通行，在整體設計時就要想到以後。另外，很多父母都拚命準備教育基金，沒有考慮到自己的養老基金。其實，孩子讀到大學後，就應該為自己養老存錢，到老時才有所保障，清爽無負擔。

不放手才自私，放手其實是把更大的承擔留給自己。只要女兒加倍幸福，就是對我最大的報答，而不是因為不孝的觀念被霸凌、被道德綁架。

我只要臨終時最後吃進的那口食物是甜的；如果我失智，不要騙我說我喜歡吃花生口味，其實我愛的是芝麻；死後喪禮桌上奉飯要用鼎泰豐的炒飯，而且要加醬油，無論多貴都要加。這些我都交代好了，遺囑也立好了。

我不會忌諱談生死，有次我還問女兒：如果我離開，最懷念我的會是什麼事？她回答：牛肉麵、滷肉飯⋯⋯種種食物名稱。其實我是把問題丟給她，希望這些懷念能留給她，成為她的力量支持。每個人終究都要離別，只能祝福對方到美好的地方，如果有來生，再遇見時，才會讓更好的自己與對方再相見。

在高齡化的台灣，照顧者比被照顧者更早倒下，不再只是家庭內部的家務事，而是社會共同問題。

(中時電子報)