感情破裂往往都是從小事開始。一名男網友抱怨，老婆生完小孩後，就再也不跟他行房，懷疑自己戴綠帽，上網PO文抱怨，卻慘遭網友公幹，更有過來人揭露經驗，要人夫好好對待老婆。

男網友在臉書《靠北婚姻》PO文，表示老婆生完後就拒絕行房，至今已3個月，他抱怨說，家庭支出自己全額付出，小孩自己跟媽媽都會幫忙帶，晚餐媽媽也會煮給老婆吃，老婆外出遊玩也都不會阻止，只需要在回家時幫小孩洗澡、陪自己睡覺，卻堅持不讓自己碰，忍不住懷疑老婆是不是在外面有別的男人。

不少網友看到後傻眼，紛紛表示「產後很正常好嗎」、「體諒一下老婆可以嗎...」、「你媽媽對老婆小孩很好，那你自己呢」、「才剛生完，身理心理都還沒恢復」，還有過來人分享經驗，表示「泌乳激素會抑制性慾，為的就是能專心照顧下一代，所以剛生完或是還在哺乳的媽媽都會比較沒性趣，這是正常的生物本能哦」，開導原PO。

(中時電子報)