親民黨主席宋楚瑜這張總統門票最終會給誰，仍是未知數。命理師詹惟中則用撲克牌算柯郭王3人獎落誰家？卻未能抽到「穿西裝的」。他解讀說，柯郭王合，選總統當選的機率是低的，但是搶立委席次則是歡喜的。

詹惟中在談話性節目《國民大會2020大白話》分析說，台北市長柯文哲抽到鑽石8，顯示柯、宋交惡的機率沒有想像中大，鑽石互相輝映並不是壞事，只是表面上破裂，後面是歡歡喜喜。前立法院長王金平則抽到鑽石4，宋、王沒有交惡，雖是好友，但加分沒有柯P大。鴻海創辦人郭台銘抽到梅花3，顯示滿心歡喜，心花怒放，表示宋心之所向，比較喜歡郭。

詹惟中指出，宋楚瑜屬馬，跟屬蛇的王金平是三會，相互輝映感情好；跟屬虎的郭台銘是三合，一呼百諾，前呼後應；和屬豬的柯P以八字生肖來看，交集沒有那麼高。

至於誰能拿到總統門票，詹惟中點出，柯郭王3人合在一起，選總統當選的機率是低的，但是搶立委席次是歡喜的，他們的目標一致，應該說選總統心有餘力不足，但把立委席次衝起來是歡歡喜喜的。而之前國民黨總統參選人韓國瑜和民進黨蔡英文都是抽到穿西裝的，則比較務實一點。

(中時電子報)