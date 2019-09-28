通靈大師江嘉葉。

20190926中天新聞 火速認愛張鈞甯 邱澤認「以結婚為前提追求」

邱澤、張鈞甯驚爆熱戀，兩人被直擊甜蜜約會兜風，事後邱澤Man爆認愛，「努力追求中，請大家祝福。」但奇怪的是，張鈞甯回應卻與男方不同調，「感謝抬愛，近期鈞甯的傳聞比較多，給大家造成了一定的困擾，十分抱歉。鈞甯很享受當下忙碌的工作狀態，其他的事情相信會有最好的安排。」被外界解讀是打臉、翻盤。對此，「通靈大師」江嘉葉也剖析兩人前世今生，赫然發現邱澤、張鈞甯前世本為一對夫妻，且極為恩愛。

江嘉葉透露，邱澤、張鈞甯前世本為一對夫妻，極為恩愛，互相關心照顧，後來因張鈞甯娘家經商失敗，需大量資金挹注，乃求救於她，她為了娘家不惜拿出很多財富幫助娘家，造成夫家不悅，頗有微言，夫君邱澤也被家人指責，因此兩人開始有爭執，婆媳間也有嫌隙，就此夫妻二人漸漸疏離，到了晚年，邱澤病重，張鈞甯不顧之前的嫌隙，悉心照顧邱澤，邱澤感動，深覺有愧於妻子，乃對天發願，希望來世兩人能再度成為夫妻，他要好好回報，貼心照顧張鈞甯。

江嘉葉又稱，張鈞甯貌美高雅，脣形完美，很多異性喜歡，但牙齒氣場差些，感情路上多波折，可喜婚姻宮無煞，會有不錯的婚姻，口齒清晰，但語氣稍嫌銳利些，眼神有帶煞，聰明精明，耳朵有氣，獨立性強，很有主見；而邱澤是性情中人，待人有情有義，有硬頸有擔當，個性溫和中有主見，鼻準挺而豐滿，財庫豐富，事業有成，二年後大放異彩。

江嘉葉接著以通靈觀他們二人內心世界，發現邱澤是真心真情追求張鈞甯，張鈞甯則是小心翼翼保護自己的感情，想要多交往多觀察，深怕受傷，不敢全力以赴，但對邱澤是有好感的，「邱澤是以結婚為前提來努力追求張鈞甯，目前兩人相處愉快，但要論及婚姻，可能邱澤還是要更加努力，他們倆姻緣線目前很模糊，尚未接上。」

(中時電子報)