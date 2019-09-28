反送中運動 - 民陣十一遊行集會被禁

隨著中共於「十一」慶祝建政70周年即將到來，香港民主派團體民間人權陣線（民陣）發起「928迎接黎明，反抗威權」集會已獲警方批准，預計屆時可能會有大批民眾呼應，於周六晚間聚集在金鐘添馬公園進行大型集會。而由於周六(28日)是佔中運動5周年，周末夜的抗議衝突是否急劇升高，各方正密切注意。

據《美國之音》報導，在反送中抗議活動期間，民陣曾多次發起大規模遊行。6月16日的反送中黑衣大遊行中，民陣聲稱有近200萬人參與遊行。而9月28日尤其有特別的意義，因為2014年9月28日，警方在金鐘夏慤道發射催淚彈，觸發為期2個多月的佔中運動。民陣發布聲明說，5年過去了，「真普選」雖仍遙遙無期，員警卻比以前更黑、更暴力、更不受監管。聲明說，「但是，香港人履行了在當日佔領結束時許下的承諾───人民誓將歸來。」

至於在「十一」當天是否有更大規模行動尚難預料，至少目前香港警已否決了民陣在「十一」當天的集會申請。民陣表示，警方是以「公眾安全」為由，禁止集會和反對遊行。

《紐約時報》指出，為了化解香港反送中抗議帶來的社會對立與動盪不安，香港特首林鄭月娥9月26日(星期四)與市民舉行了首場社區對話。在被准許入場的150人中，被隨機選中提問的70人大多顯得情緒激動，他們嚴辭批評林鄭月娥，不時呼喊抗議口號「五大訴求，缺一不可」。

(中時電子報)