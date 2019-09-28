日商樂天集團買下中職Lamigo桃猿，在轉賣說明記者會上曾表示未來不過使用「Lamigo」作為隊名，而是否繼續沿用「桃猿」則還須討論。不過樂天近日又有新動作，在26日註冊「樂天桃猿」等商標，似乎為未來新隊名做準備。

日前媒體發現樂天註冊「Rakuten Golden Eagles」、日職樂天金鷲隊徽等商標，猜測桃猿新隊名將沿用日職隊名，取為「桃園樂天金鷲」，不過樂天有新動作，在26日註冊「樂天桃猿」、「Rakuten Monkeys」及「Rakuten桃猿」，有可能未來留下「桃猿」二字。

樂天亞洲總部理事長高澤廣志與營運長渡邊崇，攜手台灣樂天羅雅薰執行長、聯盟代表以及Lamigo桃猿劉玠廷總經理、浦韋青副總經理，在近日積極拜訪中職其他四隊，以及桃園市、體育署，積極佈署加入中職進度，不過目前並沒有發布任何正式聲明，包含隊名、隊徽、吉祥物、球隊主顏色等。

樂天集團在26日註冊「樂天桃猿」商標。（截自智慧局／鄧心瑜傳真）

樂天26日註冊「樂天桃猿」、「Rakuten Monkeys」及「Rakuten桃猿」，有可能未來留下「桃猿」二字。（截自智慧局／鄧心瑜傳真）

(中時電子報)