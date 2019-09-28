前立委陳杰揚言參選到底。（陳杰提供／吳敏菁傳真）

彰化立委第二選包含彰化市、花壇鄉、芬園鄉，國民黨提名連任2屆議員張瀚天，挑戰民進黨提名現任立委黃秀芳，張瀚天基層人脈和實力雄厚，黃秀芬則有現任優勢，藍、綠競爭已經夠激烈，加上前立委陳杰也表明要參選到底，讓選情更添詭譎。

立委黃秀芳擔任過3屆議員，累積口碑和服務的實力，這屆轉換跑道選立委，在藍營分裂和多人競逐下，贏得立委寶座，再拚連任，迅速整合民進黨內部，形成的團結氣勢，成功凝聚綠軍的支持力道。

儘管黃秀芳的形象清新，服務也累積口碑，但是張瀚天的挑戰，還是形成一股威脅的力道，張瀚天曾擔任過兩屆彰化市農會理事長、現任常務監事，基本上穩當掌握農會系統的人脈，加上這屆議員選舉又選區第1高票，被視為強棒。

張瀚天被看好實力雄厚，以翻轉民進黨執政為號召，來勢洶洶，卻同樣面臨著同黨前立委陳杰的掣肘。

儘管張瀚天在國民黨內的提名初選作業，民調大幅領先，陳杰並不服輸，揚言不接受，表態會參選到底，且打從決定參選以來，就一直和這屆選上議員的姪女溫芝樺和市民代表黃如稜等，嫡系子弟兵們，勤跑基層，爭取支持度。

選情千變萬化，陳杰一旦確定參選，國民黨勢必祭出黨紀，牽動這場選戰不僅在藍

、綠支持勢力和個人形象，還在第3勢力的角逐戰局，是否足以形成「關鍵性」效應。

(中時 )