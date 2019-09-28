依據旺旺中時2020總統大選最新民調，蔡英文總統以39.1％支持度領先國民黨參選人韓國瑜的25.4％，蔡英文支持度上升至8月以來最高。即是郭台銘不參選，韓國瑜民調卻頻頻走低，政界推論：國民黨已是實質分裂。
據《中評社》分析，郭台銘退黨後決定不參選2020後，國民黨表面上只有一組人馬參選，但藍營擁郭者不少，雖沒有發生集體退黨，但嗆「非郭不投」聲音不斷，反映在黨內整合困難，該文直言：國民黨已是實質分裂，2020是大危機。
郭台銘雖然與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲以及前立法院長王金平結盟功虧一簣，但郭董極可能轉推自己人馬以及和民眾黨合作，搶攻立法院席次。先前不少藍營人士靠向郭董，如前台東縣長黃健庭、前立委周守訓、李嘉進、盧嘉辰等人雖然留在國民黨內，但在黨內自成團體，不願協助韓國瑜，使國民黨在選舉戰力上實質分裂。如無法化解，會是藍營2020大選的隱憂。
(中時電子報)
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