F/A-18E/F超級大黃蜂測試LRASM長程反艦導彈

美軍下一代長程反艦導彈（LRASM）自去年開始於F/A-18E/F超級大黃蜂戰機上測試後，將於9月底形成「初期作戰能力」(early operational capability ,EOC)，這將為美海軍航空兵帶來極強大的戰力。

美《海軍新聞網》引述美海軍航空系統司令部公共事務官員的話說，美空軍B-1B轟炸機已提前在去年12月就取得代號AGM-158C長程反艦導彈的初期作戰能力，每架B-1B槍騎兵(Lancer)轟炸機能部署多達24枚LRASM。

掛載在F/A-18E/F超級大黃蜂機翼下的LRASM。（圖／洛馬公司）

報導說，LRASM運用先進技術來偵測並摧毀敵方艦隊中的特定目標，這些技術可減少對電子戰環境中情報、監控與和偵測平台的依賴，以及網絡鏈接和GPS導航的依賴。由於LRASM強化目標視別能力與長程接戰能力，它將能確保軍事力量在進入開放海域或公海時發揮重要作用。

據了解，LRASM使用BAE系統的遠程傳感器和標定技術，能在日夜與複雜天氣條件下，不依賴外部情報和導航資料就能保護已方艦船與攻擊敵方艦船。它可以使用多種平台發射，是世界上第一種能獨立進行威脅分級並選擇目標的反艦導彈。其研發的目的在於維持對中共海軍的海上武力優勢，以之替換現有射程不足的魚叉飛彈問題，並增強海軍的長程導彈打擊能力。

報導說，LRASM裝備有1000磅（45.4公斤）的穿甲彈頭，具有低雷達可探測性的特點，射程可能與增程型聯合距外導彈(JASSM-ER)相當，射程約500海哩。LRASM可以同時滿足空軍與海軍的需求，其空射版的經驗也協助海軍長程反艦導彈獲得早期作戰能力。

(中時電子報)