台灣南太友邦吐瓦魯上週選出新總理，外界擔憂恐增加邦交不確定性。美國務卿蓬佩奧今天趁著祝賀吐國41週年獨立紀念日，發聲明表示歡迎吐國與台灣等民主政體合作，推動自由開放印太地區。

在得知索羅門群島、吉里巴斯有意轉向北京後，總統蔡英文政府上週相繼與兩國斷交，台灣邦交國數降至15個，包括帛琉、馬紹爾群島、諾魯與吐瓦魯等4個太平洋友邦。為了幫助台灣鞏固邦交，美國聯邦參議院外委會25日通過「台北法案」。

根據外媒報導，原吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sopoaga）態度友台，外界也普遍認為索本嘉在9月初成功連任國會議員後，應能順利保住總理職位。不過，吐國國會卻意外改選那塔諾（Kausea Natano）擔任新總理。

外媒指出，那塔諾目前對台立場不明。專家也認為，吐國總理換人當，可能因此讓北京有機可乘，更加在國際上孤立台灣。

吐瓦魯即將在下個月1日慶祝獨立建國41週年，蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發表聲明，代表美國政府向吐瓦魯獻上誠摯祝賀。蓬佩奧指出，自從吐瓦魯1978年獨立建國以來，美國一直是吐瓦魯友邦，兩國的緊密邦誼也能追溯至好幾個世代以前。

蓬佩奧緊接著表示：「對於你（吐瓦魯）與澳洲、紐西蘭、台灣及日本等太平洋地區其他民主政體（democracies）合作，攜手推進我們對自由開放印太地區的共同願景所做的承諾，我們表示歡迎。」

蓬佩奧也指出，吐瓦魯8月成功舉辦第50屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum, PIF），論壇為區域內及對區域忠誠的關鍵夥伴，提供了一個至關重要的對話場合。

外交部部長吳釗燮8月時，率團參加由吐瓦魯主辦的RIF相關活動。吳釗燮去年也出席由友邦諾魯舉辦的PIF相關會議，當時他宣布設立總額200萬美元的「台灣/中華民國－太平洋島國論壇國家特別醫療基金」，作為未來一年選派台灣專科醫療團隊，赴論壇會員國進行醫療服務的經費。

(中央社)