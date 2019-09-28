前立法院長王金平27日被問到是否爭取親民黨參選總統門票，王推說，上天要我來選，一定會安排一條路讓我走，路要怎麼變不知道。但原本「郭柯王」三結義破局後，王金平竟沒登記參選連署作業，爭取親民黨參選總統門票又極渺茫。王金平舊友，「國會政黨聯盟」主席悟覺妙天表示，他會勸王留在國民黨。

據《中評社》報導，悟覺妙天研判前立法院長王金平想組大聯盟成功機率不高，他會勸王留在國民黨。他指出，郭台銘、柯文哲、王金平結盟，他也有參與協調，但柯文哲看起來很排斥王金平，只希望拉住郭台銘；郭不選了，柯文哲就對王金平不聞不問。

親民黨宋楚瑜知道，只藉自己就可以超越5％門檻，無需王金平大聯盟。那王金平執意參選到底，怎麼選到底？

悟覺妙天分析，國民黨剛開始的初選制度設計，沒有韓也沒有郭，結果黨中央初選辦法，改來改去，王氣憤退出，更促使他決定參選到底。但即使親民黨給王金平這張入場券，也贏不了。所以，悟覺妙天說，所以他很想去勸王，希望留在國民黨，國民黨不要分裂。

(中時電子報)