想到鹽水，第一印象莫過於有如蜂群傾巢而出的「鹽水蜂炮」，連老外也要全副武裝體驗被「炸」快感！事實上，鹽水港舊名「月津港」。每年元宵前後，月津港燈節融合光影、水岸藝術備受遊客喜愛！然鹽水魅力不只如此，這吃鹹香有味的意麵、沁涼酸甜的檸檬西瓜汁！八角樓賞建築、品歷史，永成戲院唱KTV，還有一座充滿中華風的天主堂，耶穌竟拿著筷子吃「最後的晚餐」。

觀光局將2019年訂為小鎮漫遊年，台南入選的其中之就是鹽水。鹽水擁有豐富人文、歷史巷弄及建築，處處飄散著懷舊氣息。漫遊小鎮，彷彿穿越時空，從清代老街走進日式雙層樓街屋，如國宴般美味的小吃都讓旅人忘懷！來這建議遊客可先到「月津故事館」索取相關旅遊簡介，這裡也有珍貴照片記錄過往小鎮璀璨風華。

鹽水蜂炮名列世界三大民俗慶典，但你知道大夥被「炸」的地方在哪？答案就是「鹽水武廟」。建於西元1715年的武廟主祀關聖帝君，每到元宵節時，武廟這如不夜城，總吸引許多國內外遊客前來參與這場最瘋狂嘉年華會。萬支蜂炮齊發，畫面好不震撼。有趣的是，即使不是元宵節，在鹽水街頭也能看到一層層的「蜂炮巢架」，看得出當地人對這個祭典重視與喜愛。

古色古香的建築搭上紅燈籠，夕陽西下，一張張網美照讓人好心動！鹽水八角樓是座建於1847年的木造大宅。經營糖商致富的葉家特聘請唐山師傅來台建造，建材全都是由福建渡海而來的福州杉與磚石，堪稱當時的豪宅大院。來這可仔細端倪木雕花形窗台、看看葉家從清代至民國老照片，懷舊品歷史。

來到這不可錯過的是「鹽水天主堂」，這可說是中西合併的宗教建築極致，西方天主教卻又有著呈現中華式的廟宇。1986年，神父請廟宇彩繪師畫出82幅聖經宗教畫作，禮拜堂裡赫見穿著漢服的耶穌和門徒大啖「最後的晚餐」，食物變成包子不稀奇，還熟練地拿著筷子夾菜。別以為這只有西方的神，仔細一瞧老子、孔子也來湊一腳！如此中西合併的大作改造，都是為了融入地方，讓當時更多人容易接受新的宗教觀，來這瞭解宗教，也能觀賞難得的藝術饗宴。

緊接著來到橋南老街，這曾是鹽水第一條街道，如今雖繁華不在，但仍保留老屋與街景。老街上泉利打鐵舖百年以來每天在規律時刻傳出的聲響，主人也熱情地和打招呼！穿過老街北帝殿就來到月津港公園，每年元宵節前後，藝術花燈圍繞河岸邊，月娘探頭，光影舞動，讓公園彷彿夜之美術館浪漫又繽紛。。

鹽水也有很多特色廟宇，大眾廟、王爺廟各有千秋，廟宇供奉的神祇也是當地人的精神支柱！逛累了，也別忘了吃小吃。用蛋代替水的鹽水意麵口感特別滑嫩Q彈，搭配鹹香肉燥更開胃；銀鋒冰菓室的個紅豆牛奶冰好消暑，隱藏版的西瓜檸檬汁酸甜沁香，是玩橋南老街的最佳方式。

吃飽喝足後來到近百年歷史的永成戲院，2000年這裡因不敵大環境而歇業，後來由台南市政府重新整修，裡面保留戲院當時播放的布簾、檜木長座椅及老電影放映機，在年節還會播放懷舊影片，戲院裡的爺爺如果心情好，還會在大銀幕上播放卡拉OK伴唱帶，拿著麥克風對遊客高歌。有時假日戲院也成為藝術團體展演舞台，賦予老戲院新生命。

雖說農曆春節來鹽水最精彩，蜂炮、燈節一動一靜感多元的小鎮風貌，春天在台灣詩路綻放的木棉道，朵朵朵火紅美不勝收。盛夏在月津港親水公園樹蔭下乘涼，細細品味古城浪漫。南市觀光旅遊局近期也舉辦經典小鎮「後壁‧鹽水」攝影比賽，歡迎各界愛好攝影的朋友們參加，透過旅人的眼與心，定格小鎮最美麗的人文、景觀與文化。

(中時電子報)