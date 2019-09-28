製作香蕉飯、秋天採柚趣！農遊好樂活！9月27日是世界旅遊日，新北市政府農業局推出來去農家DO一日平台，盤點新北四季農遊景點，介紹新北特色農產品並結合周邊景點，農遊烏來，讓民眾一覽無遺了解新北的農業資源，進一步規劃一日遊程。

農業局李玟局長表示，近年著力於推廣農村旅遊並結合時令農漁產品，展開一連串的農遊體驗，例如剛結束的金山甘藷節、八里文旦柚節，以及接下來10月至12月還有山藥、筊白筍、萬里蟹、貢寮鮑、新北冬茶等特色農漁產品也將結合周邊景點及在地社區，藉此吸引遊客至產地遊玩消費，不但促進地方經濟及幫助小農，還能提升民眾對地方農村生態的認同和支持。

原民部落DIY香蕉飯。（圖取自新北市農業局官網）

本月辦理的農遊烏來泰雅森活，遊程結合農夫市集及休閒農場等讓民眾農場巡禮、步道森呼吸、及DIY原民部落料裡，參與的民眾玩得樂開懷，反應十分熱絡。除此之外，預計11月辦理新北、宜蘭雙城遊，將帶領民眾前往北宜公路體驗生態之旅。民眾想要得知更多農遊資訊，都在來去農家DO一日網站裡頭，歡迎相約來新北DO一日！

(中時電子報)