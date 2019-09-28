總統蔡英文。(中時資料照片)

1984取得LSE法學博士的Dr. Molina論文封面。（翻攝林環牆臉書）

論文爆爭議，蔡英文總統授權國家圖書館，27日起在「台灣博碩士論文知識加值系統」網站公開展示論文。曾指控蔡偽造論文挨告的旅美學者林環牆質疑，把蔡英文上國圖的論文數位檔，拿來和也是1984畢業的倫敦政經學院（LSE）法學博士Dr. Molina論文作比對，發現蔡缺少了「版權聲明」這一頁。

林環牆在臉書指出，蔡英文27日把所謂的「博士論文」列入國家圖書館典藏，同時又提供數位檔，允許自由下載，好戲劇化的轉變！質疑蔡這本所謂的論文裡頭，介在「題目頁」與「致謝頁」中間，夾帶標準格式所沒有的一堆沒人簽名的奇奇怪怪文件，獨獨缺少倫敦大學標準格式應該有的「版權聲明」這一頁。

他質疑說，蔡英文再怎麽找，也拿不出口試通過、並繳交到英國倫敦大學Senate House Library的最後定稿論文。Dr. Molina有，但蔡英文就是沒有。

林環牆強調，就任何一位真正的LSE博士的1984年論文，夾在「題目頁」與「致謝頁」中間就是很重要的「版權聲明」頁。

林環牆PO出Dr. Molina 1984的LSE博士論文，藍皮硬裝本，論文題目不出現在封面，打開論文第一頁是題目頁。打開論文第2頁是倫敦大學論文的「版權聲明」頁，在該聲明頁的最上面標示：****「學位等級」、****「頒發年度」、****「論文作者姓名。打開論文第3頁則是論文作者的致謝頁（Acknowledgements）」，緊接著「致謝頁」之後，分別是「摘要（Abstract）」、「論文大綱」(Table of Contents)、「導論」(Introduction)等。

林環牆表示，因此他曾在8/27獨立調查報告質疑，蔡總統當年的學生身分至多是已完成論文，但未通過論文辯護口試的博士侯選人。

(中時電子報)