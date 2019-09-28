受東北風影響，今（28日）早氣象局針對北北基宜發布大、豪雨特報。（圖取自氣象局網頁）

【氣象】週休旅遊東部陣雨 西部天晴溫差大

週末出遊天，天公不作美！今（28日）早氣象局針對北部（北北基宜）發布豪、大雨特報。溫度方面，清晨各地低溫約23至25度，中南部日夜溫差大。位在台灣東南方海域上有一熱帶性低氣壓，若成颱將是今年第18號颱風「米塔」。

東北風影響，易有短時強降雨，今日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

溫度方面，今日清晨各地低溫約23～25度，白天高溫北部及東半部約30度上下，中南部約31～33度，中南部日夜溫差稍大。紫外線方面，今日高屏地區達紅色「過量級」，其餘地區達橘色「高量級」，外出需記得防曬。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、東部為「良好」等級；澎湖為「普通」等級；近山區午後臭氧濃度上升，中南部為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達「紅色警示」等級；馬祖及金門受中國沿海污染物影響為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)