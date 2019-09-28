週末出遊天，天公不作美！今（28日）早氣象局針對北部（北北基宜）發布豪、大雨特報。溫度方面，清晨各地低溫約23至25度，中南部日夜溫差大。位在台灣東南方海域上有一熱帶性低氣壓，若成颱將是今年第18號颱風「米塔」。
東北風影響，易有短時強降雨，今日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。
溫度方面，今日清晨各地低溫約23～25度，白天高溫北部及東半部約30度上下，中南部約31～33度，中南部日夜溫差稍大。紫外線方面，今日高屏地區達紅色「過量級」，其餘地區達橘色「高量級」，外出需記得防曬。
至於民眾關心的空氣品質，今日北部、東部為「良好」等級；澎湖為「普通」等級；近山區午後臭氧濃度上升，中南部為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達「紅色警示」等級；馬祖及金門受中國沿海污染物影響為「橘色提醒」等級。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。