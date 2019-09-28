有線電視新聞網（CNN）今天引述訪問美國聯邦眾議院情報委員會主席報導，情報委員會可能最快下週針對總統川普的彈劾調查展開聽證。

根據CNN，眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）指出：「我們將儘快動作。」

「但我們須視證人將做好準備，及需要強烈慾望才能行動。」

CNN報導，謝安達表示，最快下週發出傳票和取證。

(中央社)