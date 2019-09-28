CNN：美眾院可能下週對川普彈劾調查展開聽證 07:182019/09/28 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有線電視新聞網（CNN）今天引述訪問美國聯邦眾議院情報委員會主席報導，情報委員會可能最快下週針對總統川普的彈劾調查展開聽證。 根據CNN，眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）指出：「我們將儘快動作。」 「但我們須視證人將做好準備，及需要強烈慾望才能行動。」 CNN報導，謝安達表示，最快下週發出傳票和取證。 (中央社) #情報 #情報委員會 #委員會 #主席 #報導 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 切割！華為5G基地台不用美零件 還有這意外效果 - 國際 台1家3口沖繩自駕遊 與車對撞母死 - 國際 傳美國考慮限制資金流向陸 油價跌 - 國際 - 中央社 川普再下狠招？傳陸企在美股上市資格恐沒了 - 國際 找到了？傳通烏門吹哨者是他 川普：叛國罪！ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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