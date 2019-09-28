油價今天下挫，因美國政府在持久爭端中加劇與中國貿易緊張關係，抑制了世界能源需求。

紐約市場西德州中級原油的11月期貨價格下跌50美分，收在每桶55.91美元。

倫敦市場北海布倫特原油的11月期貨價格下滑83美分，收在每桶61.91美元。

(中央社)