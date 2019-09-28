蔡總統博士論文引爭議，總統府開箱展示論文原稿後，蔡決定授權國家圖書館開放閱覽、下載。也是博士、曾在大學教書的國民黨立委柯志恩直指，蔡當年應徵教職，學校三級三審，一定會透過外館去跟學校認證，因此蔡的論文應該是真的。

柯志恩在政論節目《少康戰情室》指出，蔡英文的論文真偽，她並沒有提出太多批判，是因為他們都知道，有關學位，學校三級三審一定會透過外館，去跟他們的學校認證，完全不假他們之手，所以蔡的論文應該是真的。但不知為什麼會拖了這麼久，從網路節目主持人彭文正這兒引發很多的質疑，她也覺得很怪異，為什麼搞得這麼神秘？

柯志恩點出，他們寫過博士論文，都很希望別人來引用，也希望廣被大家看到，為什麼蔡英文這一個論文事件，從過去的質疑拖拖拉拉到現在，直到今天才正式讓大家都看到。一個很簡單的事情，都被蔡總統處理成這樣，也難怪前副總統呂秀蓮和很多人都認為，她在能力上應該有一些問題。

國民黨立委賴士葆也是博士，他表示，不了解蔡英文的論文事件為何可以拖這麼久，當年政治大學、東吳大學的教授是教育部聘的，他相信教育部有看過蔡的畢業證書、學校成績單，否則不可能輕易給她當副教授。至於為何會拖這麼久，有人認為，或許蔡在論文內某段的一些引述，跟她她現在的立場完全南轅北轍。

(中時電子報)