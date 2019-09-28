琉球朝日放送報導，沖繩縣恩納村山田的國道上，9月26日午後發生兩車相撞的車禍，造成租車遊沖繩的1名台灣遊客死亡。

當地警方指出，台灣遊客1家3人租車自駕遊，26日下午3點左右在恩納村山田的58號國道上右轉時與對向車道直行的汽車相撞。

這起車禍造成坐後座的50歳母親腦部重挫死亡。開車的49歲父親和坐在前座的10幾歲兒子都沒有受傷。

對向車道的64歲自用車男性駕駛則胸部受輕傷。

現場是視線良好的雙向4線道的十字路口。警方正在調查肇事原因。

(中時電子報)