台1家3口沖繩自駕遊 與車對撞母死 06:292019/09/28 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣到沖繩自駕遊的遊客出車禍1人死亡。(翻攝自琉球朝日放送新聞報導畫面) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 琉球朝日放送報導，沖繩縣恩納村山田的國道上，9月26日午後發生兩車相撞的車禍，造成租車遊沖繩的1名台灣遊客死亡。 當地警方指出，台灣遊客1家3人租車自駕遊，26日下午3點左右在恩納村山田的58號國道上右轉時與對向車道直行的汽車相撞。 這起車禍造成坐後座的50歳母親腦部重挫死亡。開車的49歲父親和坐在前座的10幾歲兒子都沒有受傷。 對向車道的64歲自用車男性駕駛則胸部受輕傷。 現場是視線良好的雙向4線道的十字路口。警方正在調查肇事原因。 (中時電子報) #車禍 #沖繩 #自駕遊 也許您會感興趣 推薦閱讀 停路邊急傳「快走」 真相她鼻酸了 10:302019/09/24 搜奇 載車禍傷婦 救護車遭撞側翻路口 14:042019/09/24 社會 瑞穗驚悚車禍！車爛人死樹沒倒 網友驚問這件事 14:502019/09/24 社會 陸客團在美車禍 台灣大學生熱心幫翻譯 18:252019/09/24 兩岸 嘉市A1車禍較去年同期增加 市警局加強宣導、稽查 21:372019/09/24 社會 陸客在美車禍 我留學生翻譯馳援 04:102019/09/25 地方新聞 環河南路貨車計程車擦撞 運將無意識搶救中 17:062019/09/25 社會 秋高氣爽景色好 彰化139線卻成競速熱點 19:082019/09/25 生活 每15天1起車禍 汽機車分流降低事故 04:102019/09/26 地方新聞 《小小戀歌》回味青春沖繩實景拍攝 04:102019/09/28 娛樂新聞 國際熱門新聞 切割！華為5G基地台不用美零件 還有這意外效果 - 國際 台1家3口沖繩自駕遊 與車對撞母死 - 國際 傳美國考慮限制資金流向陸 油價跌 - 國際 - 中央社 川普再下狠招？傳陸企在美股上市資格恐沒了 - 國際 找到了？傳通烏門吹哨者是他 川普：叛國罪！ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。