先前索尼影業與迪士尼談判破局，導致蜘蛛人將離開漫威電影宇宙，消息曝光後讓漫威迷一陣哀嚎，不過好消息傳出，雙方目前已達成協議，漫威CEO凱文費吉將繼續擔任《蜘蛛人3》製作人，等於宣告蜘蛛人將留在漫威宇宙，湯姆霍蘭德未來也可以繼續演出《蜘蛛人》。

蜘蛛人確定續留漫威宇宙後，漫威CEO凱文費吉先是證實此則消息，也雀躍表示很開心蜘蛛人在漫威宇宙的旅程將繼續，更大讚蜘蛛人是個強大英雄，不僅粉絲遍布全球和每個年齡層，更是唯一一個影業跨界合作的英雄，更暗示未來勢必會帶給全球影迷新的驚喜。

湯姆霍蘭德發布李奧納多在電影《華爾街之狼》片段，宣告不會脫離漫威電影。（圖／Tom Holland IG)

對此《蜘蛛人》男女主角湯姆霍蘭德和辛蒂亞，也各自在社群網站PO文慶祝，湯姆霍蘭德發布了李奧納多在電影《華爾街之狼》中，嚷著：「我不走，我不會離開」的片段，宣告不會脫離漫威電影，辛蒂亞則在推特發了蜘蛛人穿上制服手舞足蹈的圖片，為此好消息先行慶祝。

(中時電子報)