◎中國時報

● 超級政策買票機發功了！交通部昨日進行高鐵延伸屏東審查會，一如外界預期拍板選左營案，路線將由左營經燕巢抵達屏東六塊厝，高雄市不再另外設站，全長17.5公里，經費預估554億元，最快2029年底通車。

● 電子煙氾濫！據國健署統計，電子煙在未成年學生間快速流行，其中高中校園濫用電子煙嚴重，吸食率由2014年的2.1％竄升至去年3.4％，雖然販售電子煙屬違法行為，但因《菸害防制法》修正草案仍卡立院，導致電子煙專賣店氾濫，政府卻束手無策的窘境。

● 民進黨今舉行全代會及黨慶，「蔡賴配」備受關注。前行政院長賴清德雖確定不出席，但賴清德競選行動辦公室發言人李退之昨表示，民進黨主席卓榮泰正安排10月中派賴清德代表，赴美出席各地後援會造勢，包括華府小英後援會；蔡賴配是否已成局，據了解，蔡賴陣營昨已會面，蔡賴配「應該談成了」。

● 民進黨全代會及黨慶今登場，賴清德沒來，卻迎來阿扁，不過靠著民進黨主席卓榮泰賣力穿梭、搭橋，蔡賴顯然皆願跨出一步；拉攏阿扁、到留住賴清德，民進黨2020這一役，顯然一票都不能少。

◎旺報

● 大陸建政70年大閱兵將於10月1日舉行，中國軍事文化研究會特聘軍事專家、中國政策科學研究會高級研究員王雲飛受訪時指出，國家主席習近平預料將發表包括對台內容的講話，重申維護國家主權統一。

● 大陸建政70年，將於10月1日天安門舉行的大閱兵，不但是大陸史上規模最大的閱兵，也是史上武器最精良的閱兵。屆時大陸國家主席習近平將宣告其自2012年上任以來的「深化國防和軍隊改革」已經初步完成。

● 中共中央軍委主席習近平上任以來，包括即將舉行的十一閱兵在內，共舉行過5次重要閱兵，從中可以看出習對軍權牢牢掌控，透過軍改強化共軍實戰目標，強調海空一體的走出去、反介入戰略。

● 就距離位置，北京是中國到達美國最近的一座城市。從北京飛往美國大約需要11個小時，那麼一枚東風-41洲際飛彈，從中國飛往美國要多久時間？東風-41的最大射程達到14000公里，誤差在100到200公尺之間。也就是說，東風-41射程完全能覆蓋美國本土。而在26日中午，台空軍戰管聯隊的雷達站，在台灣以北的東海上空，發現這架美國MC-130J進入防空識別區。

◎工商時報

● 台股逢月底、季底結帳賣壓拉回整理，周線連六紅止步、苦吞100點黑K棒。內資法人方面，投信周賣超14.4億元，惟即將步入第四季，包括台積電、中美晶等16檔率先獲投信逆勢買超，將是投信布局第四季行情重點股，下周可望成為反攻急先鋒。

●台積電下半年營收超旺、10年來首見，外資也連三日買超2.77萬張，推升27日股價大漲4元、收272元，市值一舉突破7兆元、達7.053兆元，同寫歷史紀錄，半導體類股指數也攻頂，「三創」歷史新高。

●由台南市政府經濟發展局主辦，工商時報承辦的「2019台南國際生技綠能展」，27日在南紡世貿展覽中心熱鬧登場，計180家廠商、430攤位數參展。今年展區有四大亮點，除了ARTC車輛測試中心首度到府城參展，國際產業專區有來自美國、法國、奧地利、丹麥、南非、印尼等六國共16攤，為歷年之最。

● 一視同仁，都降1碼（0.25個百分點）。保險局近日找壽險公司討論2020年責任準備金預定利率，在保守、中庸與積極三方案中，保險局傾向採中庸方案，即新台幣、美元、澳幣、人民幣明年都降利率，除澳幣10年期以上是調降2碼，及歐元6年期以下已太低不動外，其餘年期及幣別各降1碼。

(中時電子報)