大聯盟季後賽將至，美國休士頓一位家具業者麥英維(Jim McIngvale)準備「撩落去」了，ESPN報導麥英維今年打算下注1000萬美元(約3.1億台幣)賭太空人拿下世界大賽冠軍！麥英維在2017年下注百萬美元賭太空人，當時也大贏了一筆，但仍填不上他的損失。

原來麥英維前年舉辦家具促銷，只要太空人奪冠，他就全額退回顧客購買家具的費用(限3000美元以上交易)，結果因此退費超過1300萬美元。「客人都不傻，他們對賽況很清楚，也會去下注填補收支。」

2015年麥英維舉辦美式足球「超級盃」的促銷賭注，結果海鷹隊摘冠，麥英維又被迫退費。但是這種促銷方式真的很強，他預估200多萬美元的業績，最後賣到900萬美元，甚至當周銷售一空提前打烊。

今年太空人軍容壯盛更甚於2017年，麥英維不打算冒險，太空人目前的賠率是1賠2.2，如果摘冠麥英維可贏得2200萬美元。麥英維說他不是真的在乎那些損失，「只要太空人贏球顧客高興，其他都無所謂了。」

(中時電子報)