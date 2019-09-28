PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜面臨民調危機，昨日（27）市議會進行巿長施政報告與質詢，又遭民進黨與時代力量議員群起砲轟。韓黑猜測，韓應會在11月拋出「3支箭」，將一舉逆轉民調——把阿扁關回去、死刑犯通通槍決、菸價降50%。

網友在PTT論壇發文《韓國瑜三箭逆轉》，猜測韓將在11月破釜沈舟，拋出3件事，民調將瞬間逆轉。「第一：先挑起藍綠對立，再討好中間選民，這個方法很簡單，就是把阿扁關回去。雖然韓國瑜已經提過了，但只要再加強，並且在造勢晚會大聲疾呼，一選上就把阿扁關到起肖！」如此一來，民調馬上多5個百分點。

「第二：最重要也是最簡單的，反正唬爛不用錢，直接大聲說出，老子要把死刑犯通通槍斃，然後虐童啊、酒駕肇事致死啊，等等一般大眾最討厭的狀況通通唯一死刑。」如此一來，臉書風向也會瞬間逆轉。

至於第三點，網友認為，是將菸價降價50%。因為一旦菸價降50%，各路的票都會進來，韓國瑜民調起碼再多15個百分點。且這承諾是總統蔡英文說不出口，韓卻很容易承諾的。

此外，該網友還透露：「最後再加一個秘密武器，只要嗆聲不支持同性戀結婚，立馬再多15%不用懷疑，綠營討厭蔡英文就是這個議題。明年誰是總統，勝負還早勒，哈哈。」

(中時電子報)