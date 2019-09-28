正值新一輪美陸貿易談判即將舉行之際，川普恐再對陸企下重手？據外媒報導，作為限制美國投資資金流向大陸的方法之一，傳川普政府正在考慮，將美國證券交易所掛牌交易的陸企解除上市資格，消息一出，相關陸企股票應聲重挫。

據英國廣播公司（BBC）27日報導，根據美中經濟與安全審查委員會統計，目前共有超過150家陸企在美國證券交易所中掛牌交易；截至二月，在美上市陸企價值約1.2兆美元。

據《美國之音》報導，此舉將是美國政府限制對華投資計畫的一部分，雖然此一構想仍屬於初步階段，並未訂有時程表，但川普已為此類討論開了綠燈。官員稱，這是為了保護美國投資者，避免在缺乏監管的環境中承擔過大風險。

報導稱，事實上美國官員早已在研究如何制約已在美上市的陸企。今年6月，一個由國會兩黨議員組成的小組提出一項法案，要求對在美上市的陸企加強監管，否者將強制退市。

此一消息一出，相關企業股價應聲下跌，阿裡巴巴、京東、拼多多、百度、唯品會、寶尊電商和愛奇藝27日股價在美股下午盤受挫，跌幅介於2%至4%。

(中時電子報)