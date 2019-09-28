台南玉井區農會服務在地農民滿百年，適逢農業推廣教育中心新建完成及農特產品直銷中心開幕，29日盛大舉辦「玉井區農會100周年暨農特產品直銷中心開幕慶」活動，不僅有精彩音樂、舞蹈等熱鬧表演，更提供500份甜湯圓邀請鄉親朋友免費品嘗。

台南玉井為芒果的故鄉，以生產愛文芒果聞名全國，玉井區農會總幹事莊文洲表示，在歡度服務一世紀的百年慶系列將發行玉井農會百年紀念專刊，並於現場透過影片、老照片來緬懷百年來在地農業的興衰、成長與變化。

理事長江明哲表示，農會是最貼近基層的農業組織， 協助政府辦理農情調查、農業政策推廣，也最了解在地農民的生活需求，在慶賀玉井農會推展農業、服務農民滿百年之際，也期盼更多青農返鄉，永續經營與發展台灣農業。

原「玉井芒果產業地區農業館」建於1992年，2016年2月6日美濃大地震受損嚴重，經專業技師鑑定為危樓，同年7月拆除，2017年1月興建「玉井區農會農業推廣教育中心」。

新推廣教育中心總工程經費8000多萬，由農委會補助1000萬元，空間規畫為一樓農特產品直銷中心（超市）、熱情小子芒果冰館中華館；二樓為家政教室、地方特色產業展示空間、小型會議室；三樓為大型會議會。

為慶祝農特產品直銷中心正式開幕，農會上午10點至10點30分為止特舉辦尋寶活動，直銷中心中有50樣商品會貼上「寶藏」字樣，消費者時間內尋獲「寶藏」，就可以把商品免費帶回家。

此外，開幕當天消費立即贈送神祕好禮，送完為止；單筆消費滿300元，不含菸、酒，即可參加摸彩活動，有機會把50吋液晶電視帶回家；單筆消費滿2000元，再贈送Tapani保冷袋乙只。

(中時 )