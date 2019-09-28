準颱風米塔最快今生成 週日「轉」是否侵台關鍵

（9:00更新，米塔颱風生成）位於菲律賓東方海域的「熱帶低壓」，今早8時發展為今年第18號「米塔」，氣象專家吳德榮表示，根據最新歐洲中期預報中心模式模擬，米塔會先向西北西，下周一約在台灣東側北轉，此時最接近台灣，強度會增強為中颱，其強風侵襲台灣陸地的機率預估最高到40%。

吳德榮今早在「三立準氣象·老大洩天機」發文指出，依歐洲中期預報中心模擬，輕颱米塔的路徑大致沿「太平洋高壓」邊緣，先向西北西；下週一（9月30日）大約在台灣東側北轉，經石垣島一帶，此時距台灣最近，強度也將增強至中颱。

吳德榮說，米塔週一系集成員大多通過石垣島附近，但也有部分路徑離台灣較近（左圖），「強風範圍侵襲機率圖」亦顯示以石垣島附近的機率最高，但台灣陸地也有5％（深綠）至40％（黃色）的機率（右圖）。意謂米塔中心雖以通過石垣島一帶的機率最高，但台灣亦存在一些被侵襲的風險，不容忽視。

吳德榮表示，米塔下周二（10月1日）會再轉向東北，屆時中心將撲向日、韓之間對馬海峽一帶，台灣可脫離威脅。

(中時電子報)