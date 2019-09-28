韓朱配成不成，是近來新聞最火熱焦點！但有人認為如果要前新北市長朱立倫來搭檔救韓選情，那何不改成朱韓配，勝選機率更高？一時之間，換瑜傳聞又再度成為熱門小道消息。對此，財經專家汪浩在政論節目上表示，與其韓朱配朱韓配吵翻天，幹嘛不學高雄市議會一招抽籤解決？此話一出，同場來賓哄堂大笑，急著一旁的國民黨新北市議員葉元之喊：這是韓黑做法！

對於近來韓朱配議題，汪浩在政論節目《辣新聞》上，語出驚人表示，是要韓朱配還是朱韓配，可以抽籤決定！此話一出，全場來賓哄堂大笑，急著一旁的葉元之喊：這是韓黑做法。這時汪浩又回一句，國民黨喜歡抽籤！全場來賓又大笑拍手！

不過，葉元之卻認為，黨代表聯署是給韓國瑜和朱立倫施壓，是不尊重韓朱兩人的意願。首先，有沒有人想過韓國瑜是否真的想找朱立倫當副手？要找誰當副手，這是韓國瑜的權利，怎能黨代表去逼韓國瑜決定誰是副手？這種做法只會害到韓國瑜和朱立倫。那假如最後沒有韓朱配，是不是又要害朱立倫無緣無故背黑鍋？

葉元之再表示，基層一直說要韓朱配，那請問這是隱含韓國瑜選情不好，才要找朱立倫配，才能讓韓選情回升。此時當務之急應該是幫助韓聲勢起來，讓韓變強才是，怎會是找人配？

(中時電子報)