洋基賈吉的球衣連3年銷售第一。(摘自MLB商店)

洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)連年受傷表現下滑，他近兩季缺陣超過100場例行賽，全壘打都跌到30轟以下，但始終不減他的人氣。大聯盟官網公布今年球衣銷售排行，賈吉的99號球衣連續第3年坐上榜首！開季之後被球迷譏笑很慘的費城人哈波(Bryce Harper)高居第2，其實他本來是很受歡迎的。

雖說洋基擁有紐約市場優勢，不過前20名球星僅有賈吉入榜，可見他確實魅力不凡。太空人、小熊各有3人進榜是大贏家。小熊拜耶茲(Javier Baez)第4，雷佐(Anthony Rizzo)第10，布萊嚴(Kris Bryant)第16。太空人「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)第8，布瑞格曼(Alex Bregman)第13，「春天哥」史普林格(George Springer)第20。

哈波的銷量主要來自於季外高調轉隊，當時大家充滿期待，第一件費城人球衣也有紀念價值，季中他人氣滑落，未入選明星賽。哈波今年34轟、109打點、0.258打擊率都與去年差不多，長打率也維持在5成，沒有MVP級的數據但仍是穩定的一門重砲。

國聯票房與實力最強的道奇有兩人進榜，貝林傑(Cody Bellinger)第3，左投柯蕭(Clayton Kershaw)第12。投手通常難以跟野手競爭，柯蕭是榜上唯一的投手。畢竟球衣是必須花錢買的，與單純投票不同。在明星賽外野手票選大勝賈吉的卓奧特(Mike Trout)，於球衣榜排名第9。

(中時電子報)