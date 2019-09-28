國民黨總統參選人韓國瑜在近幾個月來民調皆落後給總統蔡英文；對此，自由作家洛杉基在臉書上發千字文踢爆內幕，認為這些所謂「民調」基本上都是「主管自己隨便涅造一個數字之後就用公司的名義公佈」的數字，根本沒有參考價值！

洛杉基表示，蔡英文目前身陷論文案、斷交潮、走私菸、300萬事件影響。而民調卻還可以居高不下，穩定超過35%，更不時有超過40%的趨勢，洛杉基今稱收到一份據說是「某位深黯民調如何運作的行家」爆料，直指這些「民調」基本上都是「人造出來的」，可以依客戶需求做出相符的成果。

洛杉基透露，這位爆料者身為民調公司主管，了解一些公司內的內幕，而他表示現在的政治民調「都是假的」，因為民調公司根本沒有真正的打電話去訪問民眾！「現在的政治民調都是主管自己隨便涅造一個數字之後就用公司的名義公佈，根本沒有真正派人打電話！」主要原因就是成本問題，光是蒐集資料的人事費用跟電話費用成本就要10萬以上，如果加上一半的手基民調那更是上看30萬，「都可以買中古車了！」而且這些民調基本上不會對公司帶來收益，只能為其他媒體、政論節目帶來點閱、話題，「世界上會有這種花自己30萬然後幫別人做節目的笨蛋嗎？」

而這些「假民調」要如何證明？這位主管表示，民調公司為了提供委託主最正確的資訊，每份民調都要附上兩樣東西，第一個是「調查紀錄表」，另一個是「電話錄音檔案」，兩者缺一不可，更必須附上詳細編號，證明每份資料都有一致的錄音黨作為依據。這樣才算完成工作，否則民調公司動輒跟委託人收取15到20萬的費用，若只是主管機關隨意捏造的數字，又有誰會買單？

所以這位主管得出結論，那就是現在檯面上的政治民調都是「假的」，因為他曾在報紙上看到自家公司的民調，但翻遍公司內部的檔案，卻完全找不到相關的紀錄資料，身邊的同事也沒有人表示自己曾參與過該案子，除非公司可以拿出相關紀錄，否則他已經可以斷言這份民調「一定是假的」！

洛杉基在文末呼籲，有在相關民調公司上班的朋友可以來支持他的說法，讓這些假民調無所遁形，還韓國瑜一個清白。

(中時電子報)