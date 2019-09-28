泰國知名男星Phoomphadit（Hem），本月25號被發現在曼谷公寓住處上吊自殺，經紀人透露他生前罹患憂鬱症，以前就有尋死念頭，對此資深藝人曹西平表示：「過不去就是過不去了」，更坦言藝人只是外表光鮮，但實際上都過的不好。

曹西平表示看到泰國男星付不起房租錢，選擇上吊自殺的報導，讓他感觸相當多，畢竟演員藝人收入就非常不穩定，只是空有光鮮亮麗外表，但生活過的相當艱辛，純粹都是愛面子不願多說，才會讓自己活的好累好痛苦，雖然每次有藝人自殺，多數人都歸咎罹患憂鬱症，但曹西平則不以為然，表示他們生前絕對有釋出訊息，但因為沒有人理會，只好選擇走上輕生這條不歸路，更坦言：「上吊輕生是需要很大勇氣」。

曹西平臉書全文。（圖／曹西平臉書）

此外曹西平也呼籲眾人，若有自殺念頭真的要自己救自己，否則勢必永遠走不出來，自殺看似幾秒鐘而已，但遺留給周遭親友是永遠的痛，更強調：「我們來這世界上只有這麼ㄧ次，請好好珍惜為自己好好活一次吧」。

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時電子報)