布魯克林籃網28日舉辦新球季的媒體見面會，包含杜蘭特、厄文、狄安卓喬丹等主力球星都現身受訪，其中今年夏天決定從勇士跳槽籃網的杜蘭特表示，「我只是感覺是時候做出一些改變了，我想為一支新球隊效力，於是我就這樣做了。」

杜蘭特這次面對媒體的說法，明顯比起先前他接受《華盛頓日報》專訪時，痛批無法融入勇士與勇士季後賽戰術出問題大不相同，「每一天都是新的挑戰，因此我並不認為換隊是一種挑戰，當你每天起床，都要努力達到自己設置的挑戰。」

「我確實思考過留在勇士，或是考慮加盟快艇、尼克等球隊，我想像了自己待在這些城市生活會是怎樣，但最終我選擇了布魯克林，」杜蘭特說，「我在籃網至今的經歷相當不可思議，對於我和厄文，這裡是個完美一起打球的地方。」

杜蘭特今年夏天選擇跟厄文攜手跳槽籃網，但因他在今年總冠軍賽阿基里斯腱撕裂，目前確定新球季都不會打，籃網在新球季將會依靠厄文領軍，最快必須要等到2020-21年球季，才有可能真正看見籃網全新三巨頭一起上場奮戰。

(中時電子報)